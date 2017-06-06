«Териберскому производственному кластеру» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта

06 Июня 2017 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Глава региона Марина Ковтун и генеральный директор ООО «Териберка Финанс» Олег Степанов подписали соглашение о государственной поддержке при реализации проекта «Териберский производственный кластер».

Олег Степанов известен жителям Мурманкой области как управляющий партнер «ЛавкиЛавки». Именно фермерский кооператив был в числе первых, кто оценил потенциал заполярной глубинки и стал основным организатором фестиваля «Териберка. Новая жизнь», который в том году посетило около 700 человек.

Правительство надеется, что производственный кластер станет началом для создания в селе современного и экологически чистого производства. Инвестиции составят свыше 180 миллионов рублей. В том числе они пойдут на создание порядка 65 новых рабочих мест.

Кластер будет состоять из двух цехов: для переработки дикоросов, включая ягоды и грибы и по выварке соли. В данный момент происходит закупка оборудования, и выделяются земельные участки. В начале февраля Степанов говорил о том, что открыть цех по переработке ягод планируют в июле. В год общий объем производства ягод, по его мнению, будет равняться одной тысячи тонн. Териберская соль же должна стать первым брендом морской соли в России.

«У Териберки большой не только туристический, но и производственный потенциал. Устойчивое развитие мы связываем с возрождением промыслов на новом технологическом уровне», – подчеркнул Олег Степанов.

Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, это позволит ООО «Териберка Финанс» взять земельный участок в аренду без проведения торгов. Мера призвана ускорить начало строительства.

Большое внимание на встрече с губернатором уделялось концепции урбанистического развития Териберки. На сегодняшний день архитекторы выработали базовые параметры предполагаемого облика села.

«Они предусматривают создание правил застройки и землепользования, направленные на интенсивное развитие поселения в имеющихся границах. Кроме этого, предусмотрено использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание решений, опирающихся на исторические традиции и современные технологии, создание привлекательной среды для проживания за счет развитой инфраструктуры для жизни, труда и отдыха», – сообщили в областном правительстве.

Ранее столичный архитектор Ярослав Ковальчук рассказал о переговорах с российскими и зарубежными специалистами. Для публичного обсуждения концепция будет представлена на фестивале «Териберка. Новая жизнь».