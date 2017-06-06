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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Живые морские ежи от Егорыча в поддержку здорового образа жизни
 
 
 
 
06 Июня 2017 года, 15:46

Живые морские ежи от Егорыча в поддержку здорового образа жизни


МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Концепция здорового образа жизни в мире ассоциируется с английским словом Wellness. В 2014 году на саммите лидеров мировой индустрии веллнесс было решено ежегодно отмечать Всемирный День здоровья (Global Wellness Day).

В 2015 году 73 страны мира, включая Россию, поддержали глобальную инициативу. В нашей стране спа-центры, фитнес-клубы, отели, санаторно-курортных учреждения проводят в этот день просветительские мероприятия для своих гостей.

Панорамный ресторан «У Егорыча» планирует акцию со свежими морскими ежами в поддержку ЗОЖ и объявляет с 10 июня «Неделю Здоровья в Огнях Мурманска»»- рассказал директор по продажам Галкин Олег. «Дорогим гостям и друзьям кот Егорыч, кулинарный эксперт и символ нашего ресторана, приготовил комплимент к Вашему вечернему ужину или деловому обеду. Вкуснейшая и полезнейшая икра морских ежей для Вас в собственной скорлупе и соку».

Россияне обычно не задумываются, почему японцы являются нацией долгожителей? Показатель продолжительности жизни у них очень высокий, он составляет 89 лет. Причин здесь несколько, но сами японцы утверждают, что все это благодаря икре морского ежа. Вся Япония проводит с ее помощью ритуал омоложения своего организма. Во время этого национального праздника покупают свежего ежа, разделывают, для начала выпивают полостную жидкость, после чего съедают икру.

В панорамном ресторане «У Егорыча» есть блюда из живых морепродуктов. Гости ресторана могут наблюдать за морепродуктами, в том числе и крабами, в аквариуме, установленном при входе. Среди обитателей аквариумов – морские гребешки, устрицы, мидии, а теперь еще и морские ежи.

Размером с ладонь, с бархатными иголками на панцире, внутри которого скрывается нежнейшая икра – таково первое впечатление от морского ежа. Эти «иглокожие» проделали долгий путь к гостям ресторана из акватории Баренцева моря. Там их вручную вылавливают, чтобы не повредить панцирь и «колючки». В панорамном ресторане «У Егорыча» еж подается во льду, в разрезанном виде. Если вас разбирает любопытство, можете взять его в руку и убедиться – он совсем не колючий. Цена блюда - 200 рублей за порцию.

«Мы используем рыбу и морепродукты нашего региона, именно поэтому в меню цены вас приятно удивят — например, мускул свежего морского гребешка по 250 рублей, гигантские мидии 150 руб. и устрицы на створке по 300 руб. за порцию» — рассказал шеф-повар ресторана Михаил Терехов.

Особую ценность с гастрономической точки зрения представляет собой красноватая икра морского ежа. Все гости ресторана единодушны: этот необычайно нежный и приятный продукт надо вводить в свой рацион, ведь икра ежа богата целым рядом витаминов и микроэлементов, которые повышают иммунитет человека.

Подробнее по телефону:

клиентский отдел 8(8152)554-009. +7(921)157-15-03.

Ресторан (12.00-01.00): 8(8152) 554-003.

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