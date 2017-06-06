Власти назвали сумму продовольственной помощи населению

06 Июня 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Размер адресной продовольственной помощи населению может составить около 10 тысяч рублей в год. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет Газета.Ru. Он уточнил, что средства на продуктовые карты будут начисляться ежемесячно. При этом, если человек не использует их, средства сгорят.

В начале мая Мантуров сообщил, что продовольственные сертификаты (карточки) могут появиться в России уже в 2018 году. По планам Минпромторга, малоимущие будут получать деньги на покупку продуктов через платежную систему «Мир».

Фото: Kremlin Press