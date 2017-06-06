В Мурманске открылась обновлённая доска почёта лучших социальных работников

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - В преддверии празднования Дня социального работника, Министерстве социального развития Мурманской обласим открылась обновлённая Доска почета «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области».
На Доске почета размещаются фотографии лучших работников социальной защиты Мурманской области – специалистов и руководителей структурных подразделений, директоров и рядовых тружеников этой сферы.
Специально созданная комиссия утвердила 23 кандидатуры из 40 представленных к занесению на Доску почета.