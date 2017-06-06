В Мурманске открылась обновлённая доска почёта лучших социальных работников

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Об отношении к инвалидам, хамстве в маршрутках и мусоре во дворах. Разбор полетов на заседании областного правительства
 
 
 
 

Курсы валют 06.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9204
-0,0252
1 USD
Доллар США
56,6152
-0,0724
1 EUR
Евро
63,8110
0,2018
10 NOK
Норвежских крон
67,2469
0,2783
10 SEK
Шведских крон
65,4867
0,2077
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
3.2 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
06 Июня 2017, 16:00
Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
06 Июня 2017, 14:26
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
Пассажиропоток мурманского аэропорта увеличился на 9%
06 Июня 2017, 12:55
Пассажиропоток мурманского аэропорта увеличился на 9%
МЧС: в Коле произошла вспышка бытового газа
06 Июня 2017, 12:35
МЧС: в Коле произошла вспышка бытового газа
 
 
 
 

Самое читаемое

В центре Мурманска прорвало теплопровод. Обновлено
06 Июня 2017, 09:48
Лобовое столкновение автомобилей произошло под Кандалакшей
06 Июня 2017, 08:05
Следствие выяснит обстоятельства смерти мурманского водителя
06 Июня 2017, 13:10
Марина Ковтун о маршрутках: 90-е годы прошли и необходимо наводить порядок
06 Июня 2017, 08:25
Мурманск: прогноз отключений на 6 июня
05 Июня 2017, 19:40
Сотрудники полиции Мурманской области заняли первое место в личном зачете первенства «Динамо» по плаванию
05 Июня 2017, 18:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске открылась обновлённая доска почёта лучших социальных работников
 
 
 
 
06 Июня 2017 года, 16:33

В Мурманске открылась обновлённая доска почёта лучших социальных работников


МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - В преддверии празднования Дня социального работника, Министерстве социального развития Мурманской обласим открылась обновлённая Доска почета «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области».

На Доске почета размещаются фотографии лучших работников социальной защиты Мурманской области – специалистов и руководителей структурных подразделений, директоров и рядовых тружеников этой сферы.

Специально созданная комиссия утвердила 23 кандидатуры из 40 представленных к занесению на Доску почета.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Полицейские Мурманска продолжают борьбу с незаконными игровыми клубами
2.
Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
3.
«Териберскому производственному кластеру» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта
4.
Случаи ожирения в России участились
5.
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта