Мурманск: прогноз отключений на 7 июня

МУРМАНСК/ 6 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июня.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 5 ИЮНЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ИЮНЯ ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1)
С 9 ЧАСОВ 7 ИЮНЯ ДО 16 ЧАСОВ 8 ИЮНЯ 16:00 ул. Полярный Круг, 10, 11
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Ломоносова, 3
ул. Халатина, 14
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
12.00 – 16.00 переулок Охотничий, 12
11.00 – 14.00 ул. Героев Рыбачьего, 13
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.