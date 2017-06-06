Воздух в Мурманской области прогреется до +18 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 7 июня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +13+18 градусов.
Уровни воды на большинстве рек повышаются на 5-16 см в сутки, на р. Поной - до 27 см в сутки. На реках севера и востока области формируются пики весеннего половодья. 2-5 июня вскрылись небольшие озёра и водохранилища Иовское, Княжегубское. Ледостав сохраняется на оз. Умбозере, водохранилищах Имандре, Верхне-Туломском, Серебрянском.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +9 градусов, ветер северо-восточный 1-2 м/с.