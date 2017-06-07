Депутаты рассказали, как благоустроить свой двор

07 Июня 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты Совета депутатов города Мурманска встретились с активными мурманчанами, которые приняли решение поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» и благоустроить придомовую территорию у домов в районе дома №9 по Ледокольному проезду.

c«В ходе депутатского приема жители этого двора обратились с просьбой разъяснить условия программы, – рассказал депутат Совета депутатов Виктор Хабаров. – На сегодняшний день эти инициативные мурманчане собрали уже порядка 80% подписей о включении их двора в программу на следующий год. Надо отметить, что важную роль в успехе проекта играет участие жителей, их заинтересованность и поддержка».

Программа рассчитана до 2022 года, так что активные горожане могут внести в нее свои пожелания и предложения. Обязательным требованием для одобрения заявки является наличие протокола общего собрания жильцов.

«В 2017 году в Мурманске будут обновлены 11 дворов, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – То, какой двор попал в программу на нынешний год, зависело от самих жителей. Это те люди, которые выполнили все необходимые условия: провели общее собрание и определили, какие элементы благоустройства хотели бы усовершенствовать».