Комитет думы утвердил дефицитный бюджет

07 Июня 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты Мурманской областной думы на заседании профильного комитета обсудили изменения в бюджет на 2017 год. Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год увеличен на 2,1 млрд рублей и составил 56,87 млрд рублей. Увеличение обусловлено преимущественно поступлением средств федерального бюджета.

«Региональному бюджету увеличены дотации, субсидии и субвенции: порядка 815 млн, 780 млн и 100 млн рублей соответственно», - сообщили в пресс-службе думы.

Общий объем расходов областного бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 58,93 млрд рублей (увеличение на 4,24 млрд рублей). Изменение объема расходов обусловлено рядом причин. Среди них, увеличение бюджетных назначений на компенсацию выпадающих доходов

«ресурсникам», субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям и прочее.

Таким образом бюджет предлагается утвердить с дефицитом в 2 млрд рублей

«Этой корректировкой мы закрываем наиболее насущные потребности, но ко многим вопросам мы ещё вернёмся в октябре при очередном уточнении бюджета, – рассказал председатель профильного комитета Борис Пищулин. – В том числе, и к вопросам индексации заработной платы. Нам важно понимать, как будет выглядеть динамика исполнения областного бюджета в части поступления доходов и тогда уже будем принимать решения по другим направлениям.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении».