07 Июня 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Одним из вопросов заседания станет доклад министра транспорта Дмитрия Соснина. Он расскажет об обновлении парка городского пассажирского транспорта общего пользования и субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров. О своей деятельности отчитается глава регионального Минстроя. Глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров расскажет о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

О формировании нормативно-правовой базы в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах доложит и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина. На заседании также будет поднят вопрос эффективного использования медицинского оборудования – выступать будет министр здравоохранения Валерий Перетрухин.