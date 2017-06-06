Мурманскую область представили на международной выставке Korea World Travel Fair 2017

07 Июня 2017 года, 10:36

СЕУЛ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - В Сеуле (Южная Корея) прошла крупнейшая ежегодная Международная туристская выставка Азиатского региона Korea World Travel Fair 2017. На объединенном стенде Ростуризма были представлены достопримечательности и объекты показа Мурманской области.

На сегодняшний день Южная Корея рассматривается как один из приоритетных рынков для развития въездного туризма Мурманской области. Это связано с тем, что с 2014 года действует соглашение между Россией и Южной Кореей о взаимном безвизовом въезде граждан на срок до двух месяцев.

Korea Travel Fair – крупнейшая в Азии международная туристическая выставка, которая организована при поддержке министерства культуры и туризма Кореи, Национальной туристической организации, Корейских авиалиний и Корейской ассоциации турагентов.