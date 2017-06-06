Благотворительная акция «Подари детям праздник» завершена

07 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - С 20 мая по 5 июня в супермаркетах «Евророс» проводилась акция «Подари детям праздник». На протяжении двух с половиной недель покупатели могли сделать доброе дело, для этого достаточно было приобрести косметические средства определённых торговых марок, которые участвовали в акции.

Акцию поддержали: Vanish Gold, Dove, Чистая линия, Zewa, Colgate, Splat, Tide, Pampers, Shauma, Huggies, Nivea и Glade. Часть средств от продажи этих торговых марок была передана в Мурманскую детскую клиническую больницу.

Итогом проекта стало торжественное вручение подарочного сертификата и детский праздник, организованный совместно с благотворительным фондом «Руки жизни». В этот день ребят порадовали веселые аниматоры и самые настоящие артисты: в гости к детям приехал Мурманский областной театр кукол.

По словам главного врача Мурманской детской клинической больницы Александра Анатольевича Капиносова, такие мероприятия заметно влияют на результат лечения, поскольку позитивные эмоции положительно сказываются на состоянии здоровья маленьких пациентов.

Как распорядиться сертификатом, долго не раздумывали: за окном полярный день, а в недавно отремонтированном хирургическом отделении еще нет штор. Поэтому подарочный сертификат пойдет на создание комфорта и уюта маленьких пациентов.