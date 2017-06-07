В Норвегии вышли новые банкноты с морской тематикой

07 Июня 2017 года, 18:00

НОРВЕГИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Банк Норвегии выпустил новые банкноты номиналом 100 и 200 крон. Общая тема новой серии банкнот – «Море».

Так, на купюре достоинством 100 крон - это «Море, которое соединило нас с миром». Основным мотивом для лицевой стороны банкноты стало судно Gokstad – крупнейший сохранившийся до нашего времени корабль викингов в Норвегии. На обратной стороне – грузовое судно, а кубические изображения символизируют легкий морской ветерок.

Темой на купюре достоинством 200 крон стало «Море, которое дает нам пищу». На протяжении многих веков рыболовство было основным источником дохода и неотъемлемой частью культуры Норвегии. На лицевой стороне банкноты достоинством 200 крон основным мотивом является треска, на ее фоне можно увидеть сельдь и рыболовную сеть, а на обратной стороне – рыболовной судно и свежий ветер в четких кубических очертаниях.