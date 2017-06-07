В Мурманске пройдёт детский фестиваль для детей

07 Июня 2017 года, 12:28

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Ежегодный детский фестиваль для детей проведёт 11 июня управляющая компания «Севжилсервис». В рамках праздник состоится представление от клуба дрессированных собак «Романов-на-Мурмане». Будет также организован мастер-класс по гончарному искусству. Любители активного времяпрепровождения смогут пройти полосу препятствий или научиться играть в регби и футбол.

Фестиваль состоится в воскресенье 11 июня в 16:00 на футбольной площадке около дома №10 по улице Александрова. Подробности в группе компании Севжилсервис в социальной сети ВКонтакте.