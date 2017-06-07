За жестокое обращение с животными смогут посадить на шесть лет

07 Июня 2017 года, 13:11

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра на заседании Совета по правам человека при президенте пройдет обсуждение поправок статьи 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Они подразумевают более суровое наказание за издевательство над животными, которое было совершено из хулиганских и корыстных побуждений. Те, кто истязают животных коллективно либо в присутствии малолетних, выкладывают видео издевательств в интернет – могут получить до шести лет колонии. В том случае, если новая редакция будет принята Государственной думой.

«Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и перевести эти преступления в категорию средней тяжести. Вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений. Это означает, что никакого деятельного раскаяния и других подобных уверток здесь уже быть не может, – рассказал «Известиям» автор поправок Олег Шеин. – Срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы».

За последние десять лет за жестокое обращение с животными осудили около 1,2 тысячи человек.

Фото: LiveInternet