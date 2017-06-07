В Мурманске заработали фонтаны

07 Июня 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске идет подготовка парков и скверов к летнему сезону. Самое долгожданное событие – открытие городских фонтанов. Одним из первых включили фонтан в сквере на улице Ленинградской.

«Специалисты сняли с обеих чаш зимнее утепление, расконсервировали электрооборудование и насосы, установили новые фильтры системы очистки воды, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк.

Обновленные фонтаны в сквере на Ленинградской открылись в 2015 году. Архитекторы и проектировщики изучили архивы и с учетом современных материалов и технологий воссоздали гидротехнические сооружения, сохранив их исторический облик.

Сам сквер тоже был полностью реконструирован. Дорожки выложили брусчаткой, обновили монумент Жертвам интервенции, установили сценическую площадку, которая стала универсальной площадкой для выступлений.

Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» готовят к теплому сезону и остальные зеленые зоны города: приводят в порядок зеленые насаждения, чистят и красят памятники, моют малые архитектурные формы.

АГМ