В Кольском заливе обезвредили «террористов», захвативших судно

07 Июня 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось антитеррористическое учение «Вихрь-2017». Условный террористический акт был предотвращён на борту кранового судна «Газшельф» в Кольском заливе.

По легенде учений «террористы» захватили «заложников», обстреляли прибывшую на место группу быстрого реагирования частной охранной организации. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены.

«Оперативным штабом в Мурманской области отработаны мероприятия по пресечению теракта на объекте морского транспорта, минимизации последствий условного террористического акта, а также по взаимодействию соответствующих служб, подразделений и организаций», - сообщили «Би-порту» в УФСБ России по Мурманской области.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в учении, с поставленными задачами справились.