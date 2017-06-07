Арбитражный суд сказал, что делать с шлагбаумом в мурманском аэропорту

07 Июня 2017 года, 14:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд обязал арендатора «АЭРО-СТ» освободить недвижимое имущество. Речь идет о привокзальной площади аэропорта Мурманск. Таким образом, постановлением от 5 июня 2017 года предыдущее решение суда остановлено без изменения. Теперь арендатор может подать жалобу в Санкт-Петербург. Управляющая делами аэропорта Лилия Сальникова подтвердила «Би-порту», что постановление вступило в законную силу и «АЭРО-СТ» должен освободить занимаемые площади.

Напомним, договор между ОАО «Аэропорт Мурманск» и ООО «АЭРО-СТ» был признан нелегитимным в декабре прошлого года.

Изначально «АЭРО-СТ» выступало в качестве истца, и просило признать односторонний отказ арендодателя от исполнения договора безосновательным. В результате «Аэропорт Мурманск» подал встречный иск, отмечая, что по результатам проверки транспортной прокуратуры руководство обязали обеспечить кратковременную остановку автомобилей в зоне безопасности для посадки или высадки пассажиров.

Предпосылки для судебного разбирательства начали возникать семь лет назад. Привокзальная площадь на основании договора аренды с уже бывшим руководителем ОАО «Аэропорт Мурманск» была отдана в пользование ООО «РОС СТАР». В 2014 году арендатором стало ООО «АЭРО-СТ», которое с 27 апреля 2015 года обязало водителей платить за парковку при этом существовал лимит на бесплатное пребывание – 30 минут. Чтобы у граждан не возникло желания обойти нововведение, на подъездах установили шлагбаумы. Первое время мурманчанам приходилось приезжать на регистрацию заранее, поскольку на въезде формировалась пробка.

Прибыль от полученных средств предполагалось потратить на благоустройство территории: к 2016 году около 10 миллионов рублей должны были пойти на расширение полос, освещение и пешеходные переходы.

«В любом случае мы будем исполнять решение Арбитражного суда после вступления в законную силу, – рассказали «Би-порту» в руководстве ООО «АЭРО-СТ». – Сейчас оно еще не вступило в силу. Решение должно быть опубликовано в полном объеме».

Сегодня арендатор продолжает осуществлять коммерческую деятельность.