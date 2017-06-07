Иностранных военных дипломатов познакомили с боевыми возможностями подразделений Северного флота

07 Июня 2017 года, 15:38

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, посетила полигон отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военные дипломаты, знакомящимся в соответствии с планами Министерства обороны Российской Федерации с Северным флотом, была представлена выставка техники и вооружения сухопутных и береговых войск Северного флота. Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады продемонстрировали иностранным гостям своё мастерство в ходе преодоления психологической полосы препятствий, а морские пехотинцы – провели показательные занятия по рукопашному бою.

В рамках поездки в Печенгский район, иностранные военные дипломаты также посетили Долину Славы, в Мурманской области – историческое место обороны Советского Заполярья на рубеже реки Западная Лица, который в годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики так и не смогли преодолеть.