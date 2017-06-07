Пожар на мебельном складе ликвидирован

07 Июня 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Сейчас устанавливаются причины пожара, который произошел сегодня на мебельном складе по улице Домостроительная, 16. По информации МЧС Мурманской области, огонь повредил и соседний склад – обгорела стена на площади 18 квадратных метров, сгорели поддоны между строениями.

Пожар удалось ликвидировать, в результате сгорела обшивка мебельного склада на площади 50 квадратных метров, стена здания на площади 20 квадратных метров разобрана.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:32. На месте было задействовано четыре пожарно-спасательных подразделения, состоящих из 19 человек и шести единиц техники.