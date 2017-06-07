Отопительный сезон в Кировске завершится 13 июня

07 Июня 2017 года, 16:36

КИРОВСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Кировска Сергей Свинин подписал постановление об окончании отопительного сезона и отключении горячего водоснабжения. Текущий отопительный сезон будет завершен в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр с 13 июня. В н.п. Титан и Коашва – с 14 июня.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. Отключение горячей воды в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр запланировано на 13-17 июня, в Титане – с 3 по 8 июля, в Коашве – с 30 июля по 3 августа.