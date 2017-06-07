С начала года российская инфляция выросла до 1,8%

07 Июня 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 30 мая по 5 июня 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,1%, с начала года – 101,8%.

За прошедшую неделю свинина, сметана, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сахар-песок, карамель и соль стали дороже на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные и крупу гречневую снизились на 0,9%, масло подсолнечное и пшено – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на картофель – 7,1%, капусту белокочанную, морковь и яблоки – 3,6-5,7%. В то же время помидоры и огурцы подешевели соответственно на 9,6% и 7,8%, лук – на 1,0%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо – на 0,3%.