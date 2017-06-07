«Нордавиа» открыла новое зарубежное направление Санкт-Петербург-Ленкорань

07 Июня 2017 года, 17:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Авиакомпании «Нордавиа» открыла регулярное воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Ленкоранью в Азербайджане. Первый рейс состоялся 6 июня 2017 года и показал высокий спрос на перелеты на данном маршруте.

Выполнение регулярных полетов на этом направлении свидетельствует о поступательном развитии авиакомпании с точки зрения расширения маршрутной сети. Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге постепенно становится еще одним базовым аэропортом для «Нордавиа», что свидетельствует об устойчивости компании, - сказал генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Ленкорань - один из древнейших городов Азербайджана. Он находится на побережье Каспийского моря. Ленкорань известна своими лечебными пляжами. Они покрыты чёрным песком и пользуются популярностью у жителей Азербайджана и за его пределами.

«Нордавиа» выполняет полеты в Ленкорань один раз в неделю по вторникам на самолетах Боинг 737 по 5 сентября 2017 года. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 9 258 рублей с учётом топливного сбора.

Гражданам Российской Федерации, совершающим полеты на этом направлении не требуется оформление въездной визы.

Фото: М. Паламарчук