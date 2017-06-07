В Баренцевом море от условных террористов освободили танкер

07 Июня 2017 года, 17:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В рамках тактико-специальных учений в Мурманской области был пресечён условный теракт на объекте морской экономической деятельности. Всего в учениях было задействовано более 330 человек, сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

По легенде учений в период следования из Архангельска в Мурманск «террористы» осуществили «захват» танкера, выполнявшего доставку нефтепродуктов. Лица, «захватившие» танкер, угрожая расправой над «заложниками» и «подрывом» захваченного судна, выдвинули неприемлемые политические требования.

В результате проведения контртеррористической операции танкер был блокирован в районе острова Кильдин, «заложники» освобождены, условные террористы уничтожены.

По замыслу учения, в период проведения КТО на судне возник «пожар». Силами аварийно-спасательных служб, а также «освобождённого» экипажа в кратчайшие сроки огонь был потушен. Поврежденное судно взято на буксир и доставлено в порт Мурманск.