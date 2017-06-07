Вылов трески в Северном бассейне составил 187 тысяч тонн

07 Июня 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - По состоянию на 7 июня 2017 года общий вылов всех российских пользователей составляет 2,09 млн тонн, что на 3,2% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне выловлено 259,4 тысяч тонн, что на 3,6 тысяч тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 4,7 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 187,1 тысяч тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,3 тысяч тонн и составил 51,2 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 198,9 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 20,1 тысяч тонн.