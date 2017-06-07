Виртуальный оператор ТТК Mobile появится летом на базе Tele2

07 Июня 2017 года, 18:05

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Tele2 и компания ТрансТелеКом подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи ТТК Mobile. Частные клиенты смогут пользоваться его услугами уже летом 2017 года.

Новый виртуальный оператор сотовой связи будет работать на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На первом этапе услуги ТТК Mobile станут доступны жителям Ростовской области и Краснодарского края. В течение года MVNO-оператор появится во всех регионах совместного присутствия компаний. ТТК предложит действующим клиентам и новым абонентам собственную линейку тарифных планов, различающихся по объему услуг и стоимости.

«Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам качественную сотовую инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что фактически позволило компании стать «фабрикой» MVNO-операторов. Партнерство с ТрансТелеКомом дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере», – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

В четвёртом квартале 2017 года ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное подключение услуг позволит абоненту получить существенную скидку.

«Все сервисы будут привязаны к единому счету, что сделает продукт ТТК удобным для использования всей семьей. Оператор планирует оказывать услуги мобильной связи в сегментах B2С, B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450», – рассказала «Би-порту» старший специалист по работе с социальными медиа макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Виолетта Зацепилина.

Соглашение с ТТК свидетельствует о том, что Tele2 последовательно развивает MVNO-направление. В 2016 году «Ростелеком» запустил на базе сети Tele2 собственного виртуального оператора сотовой связи, который по итогам первого квартала 2017 года набрал 224 тысячи абонентов. На сети Tele2 свои MVNO-проекты уже реализовали Сбербанк, MTT, Vtel, SPRINT и «Матрикс Телеком». Помимо этого, Tele2 подписала договор о создании виртуальных операторов с Тинькофф Банком, DannyCall, «Центр2М», «МС-СпецТелекомом», Mundio и MCN Telecom.

«Наша цель − предоставить клиентам продуктовый портфель, содержащий все лучшее, что есть сейчас на телеком-рынке. Весной мы уже запустили сервис интерактивного телевидения, абонентская база которого активно растет, теперь на очереди мобильная связь. Мы рассчитываем, что в течение пяти лет проникновение услуги ТТК Mobile в абонентскую базу ШПД ТрансТелеКома превысит 40%», − сказал президент компании ТрансТелеКом Роман Кравцов.