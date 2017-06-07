Еще одна фигурантка по делу об истязании 19-летней получила срок

07 Июня 2017 года, 17:40

АПАТИТЫ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Апатитский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дарьи Фиолетовой, которая принимала участие в издевательствах над 19-летней девушкой в одной из квартир города.

Трое фигурантов, виновных в смерти потерпевшей были осуждены в конце мая и получили реальные сроки.

Действия Фиолетовой были квалифицированы по статье 117 УК «Истязание». Обвинительное заключение по делу утверждал исполняющий обязанности прокурора города Игорь Швецов. В Прокуратуре Мурманской области «Би-порту» рассказали, что Дарья Фиолетова осуждена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком женщины 14 лет.

Напомним, жительнице Апатитов была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.