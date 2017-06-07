Мурманск: прогноз отключений на 8 июня

МУРМАНСК/ 7 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июня.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 5 ИЮНЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ИЮНЯ ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1)
С 9 ЧАСОВ 7 ИЮНЯ ДО 16 ЧАСОВ 8 ИЮНЯ ул. Полярный Круг, 10, 11
09.00 – 16.00 ул. Пономарева, 9 (корп. 1,2)
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 34, 36
ул. Копытова, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
ул. Крупской, 18
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Пономарева, 3, 5, 5а
пр. Кольский, 26, 28, 30, 32, 34
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Халатина, 11, 13, 15
ул. Чумбарова-Лучинского, 12
пр. Кольский, 30
09.00 – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Аскольдовцев, 26 (корп.1,2,3), 14, 18, 22, 30 (корп.1), 30а, 30 (корп.2), 32, 34
ул. Александрова, 30 (корп. 1,2,3)
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Фрунзе, 28,29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6
ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 11.00 ул. Маклакова, 19, 21
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.