Десять участников голосования за юбилейную символику Мурманской области будут поощрены призами

08 Июня 2017 года, 08:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Продолжается голосование за символику 80-летия со дня образования Мурманской области. В опросе принимают участие все жители региона. Победителями будут признаны три варианта слогана и логотип, которые, по мнению большинства, наиболее выразительно и лаконично передают особенности Мурманской области. Десять участников голосования, выбранные случайным образом, будут поощрены призами, сообщили в пресс-службе областной алминистрации.

Юбилейная символика будет размещена на сувенирной продукции, посвященной празднованию 80-летия области. Также в период проведения праздничных мероприятий на рекламных конструкциях муниципалитетов Заполярья появятся баннеры с логотипом и слоганами.