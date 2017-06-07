Здание-укрытие БСХ в губе Андреева официально передано СевРАО

08 Июня 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Здание-укрытие блоков сухого хранения в губе Андреева официально передано эксплуатирующей организации – СЗЦ «СевРАО». Об этом «Би-порту» сообщили в Федеральном центре ядерной и радиационной безопасности. Торжественная церемония состоялась 7 июня в присутствии представителей СЗЦ «СевРАО», АО «Атомпроект», АО РСМ, а также Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании «Нувиа Лимитед». Церемония была приурочена к квартальному посещению странами-донорами объекта в Губе Андреева.

Шесть памятных табличек, размещённые на зданиях, в том числе, накопительной площадки ТУК, на причальном кране-перегружателе, здании БСХ - результат слаженной работы специалистов Госкорпорации «Росатом», подрядных организаций и стран доноров.

«Сегодня в Губе Андреева произошло важное событие: Росатом и ЕБРР официально открыли здание – укрытие БСХ. Это основополагающий шаг по удалению ОЯТ с площадки. СевРАО досрочно уже проводит мероприятия по удалению топлива. Выражаем признательность и благодарность всем российским и международным участникам проекта», - сказала во время церемонии руководитель проектов природно-охранного фонда «Северное Сияние» ЕБРР Джейн Смит-Бриггс.

Генеральный директор АО ФЦЯРБ Андрей Голиней подчеркнул специфику работ. По его словам здание-укрытие было самым сложным построенным объектом. Так, здесь пришлось удалить 18,5 тысяч кубометров скального грунта прежде, чем пробурить около 500 свай и залить бетон. При этом сам грунт назвать «чистым» было нельзя, поскольку он находился в непосредственной близости от сборок с ОЯТ.

Напомним, создание основной инфраструктуры в губе Андреева завершилось в конце апреля 2017 ода. В мае были произведены работы по выгрузке первой партии тепловыделяющих сборок. 27 июня ФГУП «РосРАО» запланирована первая отправка облученного топлива на ПО «Маяк», к октябрю с базы будет вывезено 14 контейнеров с ОЯТ.