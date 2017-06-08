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В Мурманске на ледоколе «Ленин» состоялось открытие фотовыставки «Россия самая красивая страна»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Помните об опасности электричества
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 11:19

Помните об опасности электричества


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Уважаемые любители активного отдыха на природе.

Энергетики обращаются к вам с убедительной просьбой о бережном и острожном отношении к энергооборудованию, находящемуся в непосредственной близости от мест отдыха, вблизи охотничьих угодий.

Помните, что такие сомнительные развлечения, как стрельба по изоляторам и арматуре, установленным на линиях электропередачи, чреваты административным или уголовным преследованием. Кроме того, результатом таких действий может стать нарушение электроснабжения социальных объектов, больниц, жилых домов, промышленных предприятий.

Попытки нанести повреждения ЛЭП могут быть опасны для здоровья и жизни самих охотников-вандалов. Ежегодная статистика неумолимо свидетельствует: пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит к серьезным электротравмам у любителей подобных забав.

Обращаем внимание земляков и на то, что реальную угрозу для здоровья и жизни может представлять рыбалка в непосредственной близости от ЛЭП.

Вблизи линий электропередачи есть опасность наброса лесы на находящиеся под напряжением провода или касания проводов непосредственно удилищем или спиннингом. При этом чрезвычайно высок риск получения электротравмы.

В случае обнаружения провисших или оборванных проводов ЛЭП звоните по номеру телефона горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

 

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