Помните об опасности электричества

08 Июня 2017 года, 11:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Уважаемые любители активного отдыха на природе.

Энергетики обращаются к вам с убедительной просьбой о бережном и острожном отношении к энергооборудованию, находящемуся в непосредственной близости от мест отдыха, вблизи охотничьих угодий.

Помните, что такие сомнительные развлечения, как стрельба по изоляторам и арматуре, установленным на линиях электропередачи, чреваты административным или уголовным преследованием. Кроме того, результатом таких действий может стать нарушение электроснабжения социальных объектов, больниц, жилых домов, промышленных предприятий.

Попытки нанести повреждения ЛЭП могут быть опасны для здоровья и жизни самих охотников-вандалов. Ежегодная статистика неумолимо свидетельствует: пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит к серьезным электротравмам у любителей подобных забав.

Обращаем внимание земляков и на то, что реальную угрозу для здоровья и жизни может представлять рыбалка в непосредственной близости от ЛЭП.

Вблизи линий электропередачи есть опасность наброса лесы на находящиеся под напряжением провода или касания проводов непосредственно удилищем или спиннингом. При этом чрезвычайно высок риск получения электротравмы.

В случае обнаружения провисших или оборванных проводов ЛЭП звоните по номеру телефона горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).