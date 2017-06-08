Будущие лётчики проходят практику на Северном флоте

08 Июня 2017 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - На Северном флоте проходят практику курсанты четвёртого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Лётное обучение проходит в гвардейской авиабазе армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Будущие лётчики уже прошли курс теоретической и тренажёрной подготовки. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

В летний период им предстоит совершать учебные полёты. Для этого молодая смена будет вместе с лётчиками-инструкторами на Ан-26 отрабатывать взлёт и посадку, полёты по маршруту, оттачивать технику пилотирования, маневрирование в воздухе, а также действия в различных нештатных ситуациях.

По итогам лётной практики курсанты должны налетать более 90 часов.