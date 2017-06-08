Мэр Мурманска заявил о необходимости пересмотреть вопрос частных перевозок

08 Июня 2017 года, 11:44

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Виновником столкновения на Кольском проспекте назван водитель маршрутного такси. Причину того, что он выехал на встречную полосу установить не удалось.

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов заявил о том, что события первых дней месяца должны стать причиной для пересмотра вопроса о частных перевозках.

«Считаю, необходимо пересмотреть вопрос о частных перевозчиках в городе. Ситуация, когда маршрутки угрожают жизни и здоровью пассажиров, абсолютно недопустима», – написал он в своем «Twitter».

Напомним, в результате вчерашнего столкновения пострадали пять человек, четыре из которых – пассажиры маршрутного микроавтобуса.

Это уже второй случай за июнь, когда в центре внимания оказывается маршрутка №10. В первый день лета на улице Беринга у микроавтобуса загорелся двигатель. Задняя дверь оказалась наглухо заблокированной и пассажиры не смогли сразу покинуть салон через запасной выход. Никто не пострадал, но на оперативном совещании Марина Ковтун призвала «навести порядок». Оказалось, что маршрутка принадлежит ООО «Премьер» и договора на организацию пассажирских перевозок с администрацией у организации нет.