МТС запустило 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги

08 Июня 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - МТС объявляет о запуске сети 4G стандарта LTE-1800 еще в четырех удаленных населенных пунктах Кольского полуострова – Заполярном, Териберке, Зеленоборском и Варзуге, где в совокупности проживает более 18 тысяч человек.

«За последние два года мы провели огромную работу по расширению покрытия сети «четвертого поколения». Теперь 4G-интернет приходит и в самые удаленные уголки Заполярья. Уверен, наш труд оценят не только жители этих поселков, но и заядлые рыбаки, да и просто любители нашей суровой, но прекрасной северной природы», - прокомментировал технический директор филиала МТС в Мурманской области Сергей Евдокимов.

Использование диапазона частот 1800 МГц, за счет большего радиуса действия базовой станции LTE-1800, позволяет разворачивать сети 4G в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. При этом сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках. Стандарт LTE-1800 поддерживает подавляющее большинство моделей LTE-гаджетов, в том числе iPhone 5, iPadmini.





СПРАВОЧНО

Развитие сетей LTE МТС в Мурманской области

МТС стала первым оператором, запустившим сеть 4GLTE в Мурманской области: в середине 2014 года высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям Североморска. В сентябре того же года сеть 4G «охватила» все районы столицы Заполярья – Мурманска, а в декабре 2014 года – город Апатиты. В 2015 году МТС запустила сеть 4G в Мончегорске, Кировске и Кандалакше, а в прошлом году сеть «четвертого поколения» впервые появилась в Оленегорске, Гаджиево, Снежногорске, Полярном, Заозерске, Умбе, Полярных Зорях, Ковдоре, Алакуртти, ЗАТО Видяево, Мурмашах, Печенге, охватила Колу и поселки Росляково, Минькино, Североморск-2, Оленегорск-2. Благодаря внедрению LTE-1800 существенно расширено покрытие в тех городах, где сеть 4G была запущена ранее: в Мурманске, Североморске, Мончегорске, Кировске и Кандалакше. Сегодня пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут свыше 620 тысяч жителей региона.

Сети LTE-Advanced

В июне 2016 года МТС объявила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «четвертого поколения», доведя это значение до 150 Мбит/с. Запуск агрегированных частот в рамках LTE-Advanced позволяет МТС гибко и эффективно заниматься рефармингом, постепенно перераспределяя частотный ресурс в зависимости от соотношения спроса на голосовой трафик и на услуги передачи данных. Удвоенные скорости в сетях 4G доступны также жителям Североморска, Кировска, Гаджиево и Колы.