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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » «Ремвооружение» не выплатило своим сотрудникам девять миллионов рублей зарплаты
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 12:36

«Ремвооружение» не выплатило своим сотрудникам девять миллионов рублей зарплаты


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Долг по заработной плате перед работниками ОАО «Северный арсенал», который относится к АО «Ремвооружение», составил девять миллионов рублей. По результатам реагирования прокуратуры Северного флота сотрудникам выплачено 6,6 миллионов рублей.

«Сейчас принимаются меры к окончательному погашению задолженности. Генеральный директор «Северного арсенала» привлечен к административной ответственности в виде штрафа», – рассказали в генпрокуратуре России.

Фото: Svopi.ru

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