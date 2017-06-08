«Ремвооружение» не выплатило своим сотрудникам девять миллионов рублей зарплаты

08 Июня 2017 года, 12:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Долг по заработной плате перед работниками ОАО «Северный арсенал», который относится к АО «Ремвооружение», составил девять миллионов рублей. По результатам реагирования прокуратуры Северного флота сотрудникам выплачено 6,6 миллионов рублей.

«Сейчас принимаются меры к окончательному погашению задолженности. Генеральный директор «Северного арсенала» привлечен к административной ответственности в виде штрафа», – рассказали в генпрокуратуре России.

Фото: Svopi.ru