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Жизнь в Мурманске


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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Полиция Мурманска предупреждает горожан о злоумышленниках, представляющихся сотрудниками газовой службы
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 12:50

Полиция Мурманска предупреждает горожан о злоумышленниках, представляющихся сотрудниками газовой службы


МУРМАНСК/ 8 июня - 7 июня в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница Ленинского округа Мурманска, 1948 года рождения. Пенсионерка рассказала, что ее обокрали двое мужчин. Представившись сотрудниками газовой службы, они под надуманным предлогом проверки газового оборудования зашли в ее квартиру. Пока один мужчина отвлекал внимание пожилой женщины, второй тайно похитил принадлежавшие ей 11 тысяч рублей. Пропажу денег мурманчанка обнаружила после ухода злоумышленников.

Второй похожий случай произошел вечером 7 июня в Первомайском округе. Жительница Мурманска, 1939 года рождения, запустила в квартиру двух мужчин, которые также представились представителями газовой службы. Из квартиры были похищены 5 тысяч рублей аналогичным способом.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Имеются основания подозревать, что обе кражи совершили одни и те же лица.

Полиция Мурманска обращается к жителям с просьбой ни в коем случае не открывать двери и не впускать в квартиры незнакомых граждан, представляющихся работниками различных служб, без подтверждения личности, в том числе путем звонков в организации, сотрудниками которых представляются неизвестные. Просьба предупредить о данных схемах преступления пожилых родственников и детей, так как они более всего склонны доверять незнакомым гражданам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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