Полиция Мурманска предупреждает горожан о злоумышленниках, представляющихся сотрудниками газовой службы

08 Июня 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 8 июня - 7 июня в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница Ленинского округа Мурманска, 1948 года рождения. Пенсионерка рассказала, что ее обокрали двое мужчин. Представившись сотрудниками газовой службы, они под надуманным предлогом проверки газового оборудования зашли в ее квартиру. Пока один мужчина отвлекал внимание пожилой женщины, второй тайно похитил принадлежавшие ей 11 тысяч рублей. Пропажу денег мурманчанка обнаружила после ухода злоумышленников.

Второй похожий случай произошел вечером 7 июня в Первомайском округе. Жительница Мурманска, 1939 года рождения, запустила в квартиру двух мужчин, которые также представились представителями газовой службы. Из квартиры были похищены 5 тысяч рублей аналогичным способом.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Имеются основания подозревать, что обе кражи совершили одни и те же лица.

Полиция Мурманска обращается к жителям с просьбой ни в коем случае не открывать двери и не впускать в квартиры незнакомых граждан, представляющихся работниками различных служб, без подтверждения личности, в том числе путем звонков в организации, сотрудниками которых представляются неизвестные. Просьба предупредить о данных схемах преступления пожилых родственников и детей, так как они более всего склонны доверять незнакомым гражданам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter