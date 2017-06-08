В России внедряют систему распознавания лиц

08 Июня 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Обеспечивать безопасность на кубке Конфедерации по футболу будут при помощи новых технологий. В некоторых регионах страны сотрудники спецслужб уже активно используют систему распознавания лиц FindFace.

«Приложение с алгоритмом FindFace бесплатно, и в полиции могут самостоятельно его использовать для поиска террористов, преступников или дебоширов-болельщиков, если речь идет о футбольных фанатах, которые приедут на кубок», – сообщают «Известия».

Разработка создана отечественной компанией, в ее основу легла самообучающаяся нейронная сеть. Она позволяет идентифицировать людей – существующие программы распознают лица по 10-15 признакам. Когда сеть обучена, она может эффективно работать на обычном компьютере и для распознавания ей необходимо только изображение лица целиком.

«Приложение доступно всем. Если бы мы отдали технологию только спецслужбам и никто бы о ней не знал – это одно, – рассказывает руководитель компании-разработчика Артем Кухаренко. – Мы выложили ее в открытое пользование. Люди про нее знают и делают выводы, что стоит выкладывать в сети, а что – нет».