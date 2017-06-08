В Мурманске обсудили организацию морского и сухопутного туризма

08 Июня 2017 года, 13:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось заседание «круглого стола» на тему «Развитие туризма в Мурманской области». Главной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов и проблем, связанных с развитием туризма в Мурманской области, с учетом современных экологических тенденций.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы организации морского и сухопутного туризма в Мурманской области, перспективы введения 72-часового безвизового режима для иностранных туристов, создания национального парка «Хибины». Также были затронуты проблемы очистки территории туристско-рекреационных зон от мусора и их охрана от пожаров, экологическая политику крупных промышленных предприятий Мурманской области и многие другие вопросы.