Судно тылового обеспечения «Эльбрус» проходит государственные испытания

08 Июня 2017 года, 13:46

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Судостроительный завод «Северная верфь» завершил заводские ходовые испытания судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Сейчас у судна начались государственные испытания, которые должны завершиться в июле.

«Эльбрус», принятый 2 июня на государственные испытания, отправился в Балтику. Представители заказчика судна, Минобороны, изучают на нем подготовленную сдаточной командой документацию, работу механизмов и оборудования.

«После прохождения всех необходимых проверок судно тылового обеспечения ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, чтобы в конце июня отправиться в северные широты на заключительный этап государственных испытаний», - сообщили в ОСК.

В середине июля все испытания планируется завершить, после чего судно пройдет ревизию технических средств и будет передано Минобороны России. Ожидается, что судно войдёт в состав Северного флота

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие.

Судно за счет мощной энергетической установки может буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.