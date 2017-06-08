Первая группа туристов отправится из Мурманска на Северный полюс 15 июня

08 Июня 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» отправится в первый в 2017 году круизный рейс на Северный полюс 15 июня. Об этом «Би-порту» сообщили в Атомфлоте. На борту атомохода к самой северной точке планеты отправятся 125 туристов из Азии и Европы. Продолжительность круиза составит 11 суток.

«Арктический туризм – лучшая реклама работы атомных ледоколов Росатомфлота, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. - Туристы из разных уголков планеты своими глазами видят безопасность атомной энергии и надежность атомного ледокольного флота. Атомоходы работают как часы, доставляя на Северный полюс туристов со всего мира, что когда-то казалось немыслимым».

Туристов ждет знакомство с живописными арктическими бухтами, полярное барбекю и купание в Северном Ледовитом океане.

Этим летом атомный ледокол «50 лет Победы» совершит пять туристических рейсов на Северный полюс. Круизы намечены на периоды с 15 июня по 26 июня, с 26 июня по 7 июля, с 10 июля по 21 июля, с 21 июля по 1 августа и с 1 августа по 12 августа.

Фото: cheaptrip.livejournal.com