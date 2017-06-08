Долг по зарплате в 52 миллиона погасило предприятие Полярного

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
 
 

Видеоновости16+

Житель Карелии хотел наладить в Апатитах наркобизнес
 
 
 
 

Курсы валют 08.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9587
-0,2650
1 USD
Доллар США
56,5878
-0,0869
1 EUR
Евро
63,7179
-0,0638
10 NOK
Норвежских крон
66,8231
-0,2095
10 SEK
Шведских крон
65,1198
-0,3486
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

16°
2.2 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы
08 Июня 2017, 16:40
«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы
Прокуратура потребовала устранить нарушения в чайхане «Сумах» после инцидента с детьми-инвалидами
08 Июня 2017, 16:15
Прокуратура потребовала устранить нарушения в чайхане «Сумах» после инцидента с детьми-инвалидами
Первая группа туристов отправится из Мурманска на Северный полюс 15 июня
08 Июня 2017, 14:40
Первая группа туристов отправится из Мурманска на Северный полюс 15 июня
В Мурманске обсудили организацию морского и сухопутного туризма
08 Июня 2017, 13:32
В Мурманске обсудили организацию морского и сухопутного туризма
 
 
 
 

Самое читаемое

Пять человек пострадали в столкновении на Кольском проспекте
07 Июня 2017, 20:51
В Мурманске обрушился дом на улице Фролова
07 Июня 2017, 18:15
Еще одна фигурантка по делу об истязании 19-летней получила срок
07 Июня 2017, 17:40
В таможне выявили почти семейное коррупционное преступление
08 Июня 2017, 15:18
Мурманск: прогноз отключений на 8 июня
07 Июня 2017, 20:00
Мэр Мурманска заявил о необходимости пересмотреть вопрос частных перевозок
08 Июня 2017, 11:44
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Долг по зарплате в 52 миллиона погасило предприятие Полярного
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 15:30

Долг по зарплате в 52 миллиона погасило предприятие Полярного


ПОЛЯРНЫЙ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Руководство судоремонтного предприятия в Полярном с февраля по апрель 2017 года не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. Размер долга составлял свыше 52,6 миллионов рублей.

«Сейчас благодаря усилиям следователей долг перед работниками предприятия погашен полностью. На стадии проведения проверочных мероприятий, удалось добиться выплаты заработной платы 551 работнику», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

В прошлом месяце была погашена часть задолженности в восемь миллионов, за время процессуальной проверки количество пострадавших увеличилось. В мае оно составляло 546 человек.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманском рыбном порту прибавилось работы
2.
«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы
3.
В Мурманске выпущен спецштемпель, посвящённый атомному ледокольному флоту
4.
Медиа довели Марину Ковтун до 55 места
5.
Лето в Мурманской области началось с подорожания картофеля и капусты
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта