Долг по зарплате в 52 миллиона погасило предприятие Полярного

08 Июня 2017 года, 15:30

ПОЛЯРНЫЙ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Руководство судоремонтного предприятия в Полярном с февраля по апрель 2017 года не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. Размер долга составлял свыше 52,6 миллионов рублей.

«Сейчас благодаря усилиям следователей долг перед работниками предприятия погашен полностью. На стадии проведения проверочных мероприятий, удалось добиться выплаты заработной платы 551 работнику», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

В прошлом месяце была погашена часть задолженности в восемь миллионов, за время процессуальной проверки количество пострадавших увеличилось. В мае оно составляло 546 человек.

Фото: Twitter