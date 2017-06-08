Медиа довели Марину Ковтун до 55 места

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла в медиарейтинге за май 2017 года 55 место, потеряв за месяц девять позиций. Об этом говорится в материалах «Медиалогии». В СМИ за указанный период было опубликовано 2238 сообщений о Ковтун, её медиаиндекс составил 9147,1.
Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В рейтинге среди глав регионов СЗФО Марина Ковтун заняла седьмое место.