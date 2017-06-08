Прокуратура потребовала устранить нарушения в чайхане «Сумах» после инцидента с детьми-инвалидами

08 Июня 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Прокурором по факту ущемления прав детей-инвалидов в чайхане «Сумах» внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 28 мая в заведение ООО «Сира», расположенное в центре Мурманска, не были допущены три женщины с детьми-инвалидами.

В надзорном ведомстве отметили, что данный факт нарушает права граждан на оказание услуг. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

«Расследование дела продолжается, производятся следственные действия. Продолжается сбор доказательств, направленных на установление истины. Мы сами заинтересованы в скорейшем завершении расследования», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.

Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган ранее сообщил о том, что готов принять участие в проверке чайханы в мировом суде. Сотрудник, не пустивший посетителей в заведение, был уволен, а администрация принесла публичные извинения за его действия.