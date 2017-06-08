В Мурманске выпущен спецштемпель, посвящённый атомному ледокольному флоту

08 Июня 2017 года, 16:38

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в центральном отделении «Почты России» с 8 июня проходит гашение специальным штемпелем с изображением ледокола во льдах. Штемпель был выпущен по заказу Мурманского филиала Почты и Атомфлота. Он посвящён годовщине достижения северного полюса атомными ледоколами «Арктика», «Сибирь» и «Россия». Дата проставления штемпеля регулируется, поэтому гашение можно осуществить в любой день.

Атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса в надводном плавании 17 августа 1997 года.

Напомним, 15 июня из Мурманска стартует первый в 2017 году туристический круиз на Северный полюс. На борту атомного ледокола «50 лет Победы» на вершину мира отправятся 125 туристов из Азии и Европы.

8 августа 1990 года первых туристов на Северный полюс доставил атомный ледокол «Россия».