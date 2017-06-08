В Мурманском рыбном порту прибавилось работы

08 Июня 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – На 48,3% вырос в мае объём поставок рыбы и рыбопродукции в Мурманском морском рыбном порту – до 21,5 тысячи тонн. Об этом «Би-порту» сообщили на предприятии. Там отметили, что это лучший майский результат за последние пять лет. Меньше всего на родной берег рыбаки доставили в 2012 году – 15,9 тысяч тонн.

С начала 2017 года рост выгрузки рыбопродукции составил 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За пять месяц рыбы в порт было доставлено 74,5 тысячи тонн. Общий грузооборот порта вырос на 16,8% – до 140,5 тысячи.

«Увеличилось в минувшем месяце и количество судозаходов – 111 судов. В апреле их было порядка восьмидесяти», - сообщает служба главного диспетчера Мурманского морского рыбного порта.

Рост объемов специалисты связывают с сезонным смещением районов добычи в восточную часть Баренцева моря, ближе к Мурманску, а также хорошей промысловой обстановкой.