«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы

08 Июня 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты поддержали в окончательной редакции «летние корректировки» областного бюджета и утвердили параметры главного финансового документа региона. Ранее «Би-порт» сообщал, что на профильном комитете общий объем доходов областного бюджета на 2017 год был увеличен на 2,1 млрд рублей и составил 56,87 млрд рублей, расходы были спрогнозированы на уровне 58,93 млрд рублей.

Таким образом бюджет был утверждён с дефицитом в 2,06 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2018 года ожидается на уровне 19,2 млрд рублей.