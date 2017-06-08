Генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карел Кюнл посетил Мурманск

08 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с Генеральным консулом Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карелом Кюнлом. Дипломат на встрече отметил, что развитие Арктики является стратегическим для всей Европы, и Чешская Республика заинтересована в расширении торгово-экономических связей с Мурманской областью.

«Мы изучили, какую важную роль играет ваш регион на арктическом побережье России. Наших специалистов интересует расширение торговых связей с Мурманской областью, взаимодействие с горнодобывающими предприятиями, вопросы утилизации коммунальных бытовых отходов», – сообщил Карел Кюнл.

Сегодня в деловом центре «Арктика» для специалистов состоится презентация машиностроительного потенциала Чешской Республики.