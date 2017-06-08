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Главная » НОВОСТИ » Tele2 и РЖД договорились обеспечить беспрерывное покрытие сети оператора вдоль железных дорог
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 17:46

Tele2 и РЖД договорились обеспечить беспрерывное покрытие сети оператора вдоль железных дорог


СЕВОРОМОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Соглашение о сотрудничестве подписали директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Курилов и директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Документ предусматривает развитие сети Tele2 вдоль железнодорожной инфраструктуры и предоставление пассажирам скоростного мобильного интернета, других сервисов. Стороны также договорились об эксплуатации оборудования для оказания услуг мобильного ШПД в поездах Российских железных дорог.

В рамках пилотного проекта Tele2 и РЖД завершили испытание технологии Mobile Edge Computing на сортировочной станции «Лужская» Октябрьской железной дороги. Базовая станция, работающая на частоте 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 30 километров.

Благодаря решению MEC машинист-оператор получает возможность использовать видео в режиме реального времени в системе управления локомотивом. Технология позволяет передавать изображение с камер на локомотиве, напрямую в диспетчерскую ОАО «РЖД», минуя опорную сеть оператора. Это в два раза сокращает время передачи информации между локомотивом и сервером, установленным на станции, и при этом сохраняет качество видео.

Специалисты Tele2 и РЖД проверили возможность организации индивидуальных и групповых голосовых и видеовызовов, используя специализированные терминалы связи с функцией Push To Talk и Push To Video. Они предназначены для мгновенной передачи информации и решения оперативных задач работниками железной дороги.

«Запустив год назад первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц, мы поняли, что эта инновационная технология будет востребована не только в розничном сегменте. У Tele2 есть готовое покрытие вдоль одной из главных транспортных артерий страны, и нам нужен был продукт, который бы полностью раскрыл потенциал сети LTE-450. Партнерство с РЖД предлагает нам реализовать именно такой проект. Успешное тестирование MEC позволяет развивать железнодорожную инфраструктуру на новом уровне – уже сейчас можно говорить о создании транспортной сети будущего, на которой локомотивы, управляемые с помощью нашей технологии, работают в беспилотном режиме», – рассказал директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Курилов.

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