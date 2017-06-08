У мурманского «Алёши» появились 200 новых саженцев сирени

08 Июня 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Работники и ветераны Мурманского морского торгового порта высадили у мемориала «Защитникам Советского Заполярья» 200 саженцев сирени. Акция была приурочена ко Дню России. Участие в мероприятии также принял глава города Дмитрий Филиппов.

Саженцы сирени были привезены из Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства имени академика Н. И. Вавилова. Они адаптированы к природно-климатическим условиям Кольского севера.

«Цель этой акции, которую мы приурочили ко Дню России – еще раз показать, что память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне бессмертна, что во многом благодаря героизму наших отцов и дедов современная Россия имеет возможность быть свободным и независимым государством», – отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Это первая особенна акция, которая проводится работниками порта. Так в мае прошлого года к 100-летию Мурманска саженцы сирени появились у памятника «Ждущая», а в сентябре - в сквере на улице Марата в рамках проекта «Зеленый рекорд». Ещё раньше, в 2015 году, совместными усилиями порта и города был реконструирован сквер у «Памятника погибшим портовикам».

В ближайшие дни на производственной площадке торгового порта планируется высадка 60 различных деревьев высотой до 4 метров. Это экологический эксперимент реализуется при содействии специалистов Полярно-альпийского сада-института им. Н. А. Аврорина и агротехников из Санкт-Петербурга.