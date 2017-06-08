Мурманск: прогноз отключений на 9 июня

МУРМАНСК/ 8 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июня.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Бабикова, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Халатина, 16
ул. Ломоносова, 5
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.