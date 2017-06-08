Следствие рассматривает несчастный случай как одну из версий гибели детей на Кольском мосту

08 Июня 2017 года, 21:30

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Следствие рассматривает несчастный случай как одну из версий гибели двух детей в результате падения с Кольского моста в Мурманске. При этом другие версии, в том числе самоубийство и доведение до самоубийства не исключаются. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы, в которых задействованы все оперативные службы города. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня вечером поступила информация о том, что двое детей упали с моста в Кольский залив.